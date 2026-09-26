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Türkiye 0-1 Fransa | İşte maçın özeti
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Türkiye 0-1 Fransa | İşte maçın özeti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. İşte maçın özeti...

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