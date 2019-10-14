Beşiktaş'ta seçime doğru

Beşiktaş'ta olağanüstü kongreye günler kala başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, mali konuların üzerine detaylı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü kongre için geri sayıma geçildi..

4 başkan adayı seçime günler kala çalışmalarına hız verdi.

Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik durumuyla ilgili mesai yapıyor.

Mayıs-Ağustos döneminde 66,8 milyon TL zarar açıklanan Beşiktaş'ta Çebi, kısa vadede mali tabloyu düzeltmeyi planlıyor.

Kongrenin güçlü isimleri arasında yer alan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla oyuncu ve personel ödemeleri üzerinde duruyor.

Çalışmalarının büyük bölümünü kulübün ödemeleri ve gelecek mali planlamaları üzerine yapan Çebi, takımla ilgili konuları ise şu an için ikinci planda tutuyor.

Öte yandan çarşamba günü basınla bir araya gelecek olan ahmet nur çebi'nin burada tüm konulara açıklık getireceği, projelerini anlatacağı belirtildi.