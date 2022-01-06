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Beşiktaş kararını verdi! Önder Karaveli...

Beşiktaş yönetimi Önder Karaveli konusundaki kararını verdi. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar teknik direktörü Önder Karaveli oldu. Siyah-beyazlılarda yönetim Önder Karaveli'nin maaşını arttırma kararı aldı." dedi. (BJK spor haberleri)
06.01.2022
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Beşiktaş kararını verdi! Önder Karaveli... Beşiktaş kararını verdi! Önder Karaveli... 06.01.2022
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