07 Ocak 2022, Cuma
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - "Sergen Yalçın'a teşekkür etmek gerek"
Beşiktaş, TFF Süper Kupa Finali'nde Antalyaspor'u penaltılara giden maçta yenerek kupayı müzesine götürdü. Maçın 80. dakikasında oyuna giren 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, uzatma süreleri ile beraber bulduğu 40 dakikada göz doldurdu. Emirhan ile beraber geçen sezondan bu yana siyah beyazlı ekibin altyapıdan as kadroya dahil olan oyuncu sayısı 4'e çıktı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Beşiktaş'ın gençlerine değindi. Alpaslan, "Genç oyuncuları yavaş yavaş parlatmak gerek. Bütün eğitimlerini daha da yukarı çekmek gerek. Sergen Yalçın'a teşekkür etmek gerek. Bize Ersin Destanoğlu gibi bir cevheri çıkardı. Kaleci istemedi ve Ersin'e güvendi. Bir anda 5-6 genç oynatamazsınız. Ersin ve Rıdvan Yılmaz'ı gördük. Bu sene Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhan'ı gördük. Beşiktaş bunu çok güzel sunuyor. 3 ismi zaten gördük ama Emirhan'ı da bu sezon daha çok göreceğiz. " dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
07.01.2022
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