BEŞİKTAŞ HABERLERİ - 3 kupalı şampiyon Beşiktaş İstanbul'a döndü!

Antalyaspor ile Süper Kupa Finali'nde karşılaşan Beşiktaş, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılarla 4-2 kazandı. Kupayı 2. kez kazanan siyah beyazlı ekip, tarihinde ilk kez 3'te 3 yapmış oldu. Kara Kartal Katar'dan İstanbul'a döndü. İşte o görüntüler. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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