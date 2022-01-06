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Beşiktaş Antalyaspor maçı sonrası Önder Karaveli: Kupayı kazanmak harika bir şey

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Süper Kupa'nın sahibi penaltı atışları sonrası siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş'ın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, kazanılan kupa sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Beşiktaş'la böyle büyük bir kupayı kazanmak harika bir şey. Ben, Beşiktaş’ın değerli bir parçası olarak bana hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yaparım." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
06.01.2022
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Turkcell Süper Kupa final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, penaltı atışları sonucu kupaya uzanan taraf oldu. Galibiyetin ardından siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Karaveli'nin o sözleri:

Çok mutlu ve gururluyum. Heyecanlıyım, Antalyaspor'u da samimiyetle kutluyorum. Harika bir maç oldu.

Oyunun ilk yarısına biz hakimdik, ikinci yarısında Antalyaspor çok etkiliydi. Finale yakışır bir oyun oldu.

İki takım da oyunun kazananı, finalin kazananı Beşiktaş oldu. Bu kupayı, Beşiktaş'ı kalpten sevenlere, bütün Beşiktaş camiasına hediye etmek istiyorum. İzninizle aileme de hediye ediyorum.

Beşiktaş'la böyle büyük bir kupayı kazanmak harika bir şey. Bizi bugün burada oynatan geçen sene kazanılan şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası. Bu finali oynadıysak, Sergen Yalçın'a, teknik ekibe ve tüm oyunculara teşekkür ederim. Onlar sayesinde finale çıktık.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile FaceTime yaptık. Beni bu göreve layık gören herkese teşekkür ederim. Siz istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz, yarını düşünmeden buradaydım. Ben, Beşiktaş'ın değerli bir parçası olarak bana hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yaparım.

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