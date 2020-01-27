27 Ocak 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Basketbolda ilklerin adamı Kobe Bryant
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı. Son maçında 60 sayı atarak herkesi şaşırtan Bryant, NBA tarihinin en skorer 3'üncü oyuncusu unvanını LeBron James'e kaptırdıktan saatler sonra hayatını kaybetti.
27.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- TFF'den Y. Malatyaspor - Trabzonspor açıklaması
- "Türk futbolunun erozyonu oldunuz"
- Reha Kapsal: Hakemler konusunda en mağdur olan takım Beşiktaş
- Basketbolda ilklerin adamı Kobe Bryant
- Los Angeles'ta hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor
- Kobe Bryant hayatını kaybetti
- Ahmet Ağaoğlu: Lanet olsun öyle 3 puana
- Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant açıklaması: Kabullenmek kolay değil
- Sabah Sporu - 27/01/2020
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...