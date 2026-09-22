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Muhammed Salah fırtınası Mısır'da da devam ediyor!
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Muhammed Salah fırtınası Mısır'da da devam ediyor!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, milli takım antrenmanındaki şık vuruşuyla beğeni topladı. Salah'ın videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...

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