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Beşiktaş'ta sakatlık! Dusan Vlahovic...
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Beşiktaş'ta sakatlık! Dusan Vlahovic...

A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, sakatlığı nedeniyle Sırbistan'ın Uluslar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

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