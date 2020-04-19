19 Nisan 2020, Pazar

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Ozan Tufan'dan CS: GO'da efsane hareket

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapanan sporcular paylaşımlarına devam ediyor. Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ozan Tufan, dünyanın önde gelen profesyonel oyuncularını sinir krizine sokan profesyonel Türk CS:GO oyuncusu XANTARES'i bıçakladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya, "Ne yapsam nafile, bir görsen halimi keşke" notunu düştü.
19.04.2020
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