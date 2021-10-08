08 Ekim 2021, Cuma

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Andorra - İngiltere maçı öncesi VAR monitörünün patlaması sebebiyle statta yangın çıktı!

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Andorra ile İngiltere arasında oynanacak maç öncesi statta yangın çıktı. La Vella Ulusal Stadyumu'ndaki VAR monitörünün patlaması sebebiyle yedek kulübesine de sıçrayan yangın, kısa süreli bir panik yaşattı.
08.10.2021
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