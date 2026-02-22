Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko
Ziraat Bankası Türkiye Kupası, Fenerbahçe Beko'lu oyuncuların elinde yükseldi. İşte o görüntüler... .
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Finalin MVP'si Tarık Biberovic! 22 Şubat 2026 | 12:00
01:51
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko 22 Şubat 2026 | 12:00
00:48
Sertaç Şanlı: Kazanmamız gereken bir maç daha var 20 Şubat 2026 | 12:00
01:32
Dusan Alimpijevic: Kazandığımız için çok mutluyum 20 Şubat 2026 | 12:00
01:56
Osman Aşkın Bak: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz 15 Eylül 2025 | 12:00
00:51
12 Dev Adam'a duygulandıran anons! 15 Eylül 2025 | 12:00
01:42
Kombine hedefimiz 7 bin... 05 Ekim 2016 | 12:00
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Fenerbahçe Beko 46-42 Beşiktaş GAİN | 2. Periyot sonucuBasketbol 22 Şubat 2026 | 09:06
- Fenerbahçe Beko 22-24 Beşiktaş GAİN | 1. Periyot sonucuBasketbol 22 Şubat 2026 | 08:58
- Sane'nin Sayılmayan Golünde Ofsayt Kararı Doğru Mu? (Konyaspor 2-0 Galatasaray)90+1 21 Şubat 2026 | 11:58