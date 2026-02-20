Video Basketbol Videoları Sertaç Şanlı: Kazanmamız gereken bir maç daha var

Sertaç Şanlı: Kazanmamız gereken bir maç daha var

Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes'i 91-82 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de Sertaç Şanlı, mücadele sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

20 Şubat 2026 | 21:20
