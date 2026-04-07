2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk düğümü, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDIS arasındaki dev maçla çözülüyor. Dörtlü Final organizasyonunun ilk yarı final maçında İstanbul Gençlikpor ile karşılaşan Ziraat Bankkart, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu. Finalin diğer ortağı ise nefes kesen bir derbi mücadelesiyle belirlendi. Yarı finalin dev eşleşmesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray HDIS, kupaya bir adım daha yaklaştı. Her iki ekibin de yüksek form grafiğiyle çıkacağı bu büyük finalde, Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek ekip tek bir maçla belli olacak. İşte Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta maçının detayları!

ZİRAAT BANKKART-GALATASARAY HDIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kupa Voley'in en büyüğünü belirleyecek olan bu kritik final müsabakası, 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Kupanın sahibini bulacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

ZİRAAT BANKKART-GALATASARAY HDIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Erkek voleybolunun zirvesindeki bu şampiyonluk mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

