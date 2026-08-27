Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros'a mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Bordo-mavili ekip yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada C. O'Dowda, 54'üncü dakikada Marius Corbu, 59'uncu dakikada penaltıdan Bamidele Yusuf ve 86'ıncı dakikada Krisztián Lisztes kaydetti.

Trabzonspor'da 13'üncü dakikada Ruslan Malinovskyi ve 57'nci dakikada Sidny Lopes Cabral kırmızı kart görerek bordo-mavili ekibi 9 kişi bıraktılar.

Bu karşılaşmayla birlikte Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanırken temsilcimiz Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

TEKKE, 61. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıktı.

Bordo-mavili kulüp de sosyal medye hesaplarından karşılaşma öncesi, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı. Birlikte nice zaferlere." ifadesini paylaştı.

TARAFTAR DESTEĞİNDEN YOKSUN KALDI

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı.

UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Malinovskyi, savunmada Gomez'in ayağına bastı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic, önce sarı kart verdi ancak daha sonra yardımcısının uyarısıyla Ukraynalı oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

16. dakikada sağdan ceza alanına giren Yusuf'un pasında, yakın mesafeden Joseph'in vuruşunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Corbu'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana'nın göğsünden seken top kornere çıktı.

19. dakikada Ferencvaros öne geçti. Adam Nagy'in sağdan ortasında, arka direkte uygun durumda O'Dowda kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Dibusz, topu kontrol etti.

26. dakikada ceza yayı yakınından Muçi'nin şutunda, yerden seken topu kaleci Dibusz, direk dibinden yatarak kornere çıkardı.

43. dakikada Zachariassen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Ferencvaros, ikinci golü buldu. Ceza alanı sağ çaprazında Savic'in hatasıyla topu kontrol eden Corbu'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın soludan filelere gitti: 2-0

56. dakikada Yusuf, Cabral ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Obrenovic, penaltı noktasını gösterdi. Cabral da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görünce bordo-mavililer, 9 kişi kaldı.

59. dakikada Yusuf, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Onana'nın solundan filelere gönderdi: 3-0

79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cadu'nun şutunda, kaleci Onana topu kontrol etti.

86. dakikada Oliver Nagy'ın pasında ceza alanı sağ tarafından Lisztes'in şutunda yerden seken top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 4-0

Karşılaşma Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.