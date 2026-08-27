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Trabzonspor 9 kişi kaldı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Ferencvaros'a konuk oluyor. Bordo-mavili ekipte Ruslan Malinovskyi 13. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü. 57. dakikada Sidny Lopes Cabral 2. sarıdan gördüğü kartla takımını 9 bıraktı.

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Trabzonspor 9 kişi kaldı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Ferencvaros deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekipte Ruslan Malinovskyi, Ferencvaros futbolcusu ile girdiği mücadelede rakibinin ayağına basması sonucunda maçın hakemi tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı ve temsilcimizi 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon

Mücadelenin 57'nci dakikasında ise Trabzonspor'da Sidny Lopes Cabral, bordo-mavili ekibin ceza sahası içerisinde Ferencvaroslu futbolcuya yaptığı müdahale nedeniyle 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Trabzonspor 9 kişi kaldı! İşte o pozisyon

#Trabzonspor #Ferencvaros
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