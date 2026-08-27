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GOL | Ferencvaros 3-0 Trabzonspor
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GOL | Ferencvaros 3-0 Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçında Ferencvaros, Trabzonspor karşısında 59. dakikada B. Yusuf'un golüyle skoru 3-0’a getirdi.

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