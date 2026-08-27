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Ferencvaros 4-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi:
Ferencvaros 4-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 1
Ferencvaros 4-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 2
Ferencvaros 4-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 3
Ferencvaros 4-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 4
Ferencvaros 4-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 5
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