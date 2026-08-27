A Spor Diğer Galerileri Ferencvaros 4-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER Ferencvaros 4-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İşte maçtan kareler... Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2026 23:28 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR