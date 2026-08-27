CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
GOL | Ferencvaros 4-0 Trabzonspor
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

GOL | Ferencvaros 4-0 Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros, Trabzonspor karşısında 86. dakikada K. Lisztes'in golüyle skoru 4-0’a getirdi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
GOL | Ferencvaros 3-0 Trabzonspor
Sonraki Video
GOL | Ferencvaros 3-0 Trabzonspor

Son 24 Saat