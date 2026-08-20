UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlıyor. Bordo-mavililerin kritik maçı ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Canlı izlemek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalma mücadelesi veren Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanacak mücadelede avantajlı bir skor elde ederek Macaristan'da oynanacak rövanş öncesi önemli bir adım atmak istiyor. Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanıyor.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ferencvaros karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı ATV'den şifresiz yayınlanıyor.

TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ'NDE TUR İÇİN SAHADA

Trabzonspor için Ferencvaros karşılaşması, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyor. Bordo-mavililer, play-off turundaki iki maçın ardından rakibine üstünlük sağlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına adını yazdıracak. İlk karşılaşmanın Trabzon'da oynanıyor olması, bordo-mavililer için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Trabzonspor, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle Ferencvaros karşısında avantajlı bir skor elde ederek ikinci maç öncesinde rahatlamak istiyor.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki play-off eşleşmesinin rövanşı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 98. MAÇ

Trabzonspor, Ferencvaros maçıyla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 98. maçına çıktı.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 97 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 37 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 131 gol gördü.

SALAH İLK 11'DE

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir maça çıkarak taraftarlarla buluştu. Kasımpaşa maçının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Salah'ın bugünkü mücadelede ilk 11'de yer alıyor.

İŞTE İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Bouchouari, Salah, Saviolo, Umut, Onuachu

FERENCVAROS: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.

Trabzonspor maç günü paylaşımı