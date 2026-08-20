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GOL | Trabzonspor 0-1 Ferencvaros
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GOL | Trabzonspor 0-1 Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros, Trabzonspor karşısında 17. dakikada K. Zachariassen'in golüyle 1-0 öne geçti.

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