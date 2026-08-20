Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Fransız sitesi Foot Mercato, bordo mavililerin George Ilenikhena için 15 milyon Euro’luk teklif yaptığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da santrfor transferine yönelik çalışmalar devam ederken, Fransa'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fransız basınından Foot Mercato, bordo-mavililerin Al-İttihad forması giyen genç santrfor George İlenikhena için resmi girişimde bulunduğunu duyurdu. Fotomaç'ın derlediği haberde, Al-İttihad'a transferinin ardından istediği süreleri bulmakta zorlanan 20 yaşındaki golcünün yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Foot Mercato'nun özel haberine göre Fırtına, 1.85 boyundaki futbolcu için kiralama ve 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu içeren teklif sundu. Suudi Arabistan ekibi ise teklifi kabul etmedi.



AYRILIĞA SICAK BAKIYOR



İlenikhena ayrılığına tamamen kapalı olmayan Al-İttihad'ın 20 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Suudi Arabistan ekibinin yapılacak anlaşmada önemli miktarda ilk ödeme de istediği ifade edildi. Sevilla'nın ise oyuncu için yaklaşık 10 milyon euro + 3 milyon euro bonus ve sonraki satıştan önemli bir pay içeren sözlü teklif sunduğu belirtildi. İlenikhena'nın Al-İttihad'da sınırlı forma şansı bulması nedeniyle Suudi Arabistan'dan ayrılarak Avrupa'ya geri dönmek istediği aktarıldı. Genç santrforun son olarak King's Cup'ta Al-Najma karşısında bir saatlik bölümde 2 gol kaydettiği de belirtildi.