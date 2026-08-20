Trabzonspor, Ferencvaros karşısında turu nasıl geçer? İşte o ihtimaller!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından bordo mavililerin, Macaristan'da turu geçme ihtimalleri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.

Bordo mavililer gruplara kalmak için Macaristan'da tur şansını arayacak.

İşte bordo mavililerin turu geçme ihtimalleri...

TUR İÇİN EN AZ İKİ FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR

Trabzonspor'un 90 dakika sonunda doğrudan tur atlayabilmesi için Ferencvaros'u en az iki farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. Bordo mavililer deplasmanda 1-0'lık üstünlükle maçı tamamlarsa mücadele uzatmaya gidecek. Beraberlik ve mağlubiyet halinde ise Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.



Rövanş müsabakası 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da Macaristan'da oynanacak.