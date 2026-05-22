Trabzonspor'da transfer gündeminde yer alan oyunculardan Çaykur Rizesporlu Mithat Pala için girişimler devam ediyor. Fotomaç'ta yer alan haberde, bordo-mavililerin ilk etapta yüksek bonservis talebiyle karşılaşmasına rağmen Rizespor ile temaslarını kesmediği kaydedildi. Yeşil-mavililer ile bu sezon 35 maça çıkıp 3 gol 3 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda transfere sıcak baktığını göstermişti. Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mithat Pala konusunda Trabzonspor'un ısrarcı olduğu belirtiliyor.
Trabzonspor’dan sağ bek atağı! Mithat Pala transferi için ısrar sürüyor
Trabzonspor, Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala için girişimlerini sürdürüyor. Bordo-mavililerin yüksek bonservis talebine rağmen görüşmeleri kesmediği öğrenildi. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 22.05.2026 06:40