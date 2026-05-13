Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda kupa için karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ı elemesiyle büyük sürpriz yaratan Konyaspor, kulüp tarihinin ikinci kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Öte yandan kupa geleneğiyle bilinen Trabzonspor, sezonun son şansını değerlendirerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte büyük finale dair tüm detaylar!

Türkiye'nin iki köklü camiası, Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyüğü olmak için Akdeniz'in kalbi Antalya'da buluşuyor. Yarı finalde Beşiktaş karşısında sergilediği disiplinli oyunla dikkatleri üzerine çeken Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde tarihinin en önemli başarılarından birine imza atmak niyetinde. Yeşil-beyazlılar, 2017'deki zaferlerinin ardından kupayı bir kez daha Konya'ya götürmek için sahaya tüm enerjisini yansıtacak. Diğer tarafta ise Türkiye Kupası'nı müzesine en çok götüren ekiplerden biri olan Trabzonspor var. Yarı finalin ikinci ayağında Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup ederek adını finale yazdıran bordo-mavililer, ligdeki inişli çıkışlı grafiğini kupa şampiyonluğuyla unutturmayı planlıyor. Paul Onuachu'nun gol yollarındaki etkinliği ve Zubkov ile Muçi gibi yaratıcı ayakların formu, Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki en büyük güvencesi olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu görkemli finalde, her iki takım da 90 dakika sonunda kupayı havaya kaldıran taraf olmak için savaşacak. İşte TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçını detayları!

KONYASPOR-TRABZONSPOR FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi kapsamındaki TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçı, 22 Mayıs Cuma günü oynanacak.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalya'daki dev final, saat 20.45'te başlayacak.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası kapsamındaki final maçı ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'nın en tecrübeli ekiplerinden biri olan Trabzonspor, bu sezon Fırtına lakabına yakışır bir performansla adını finale yazdırdı. Grup aşamasında yaşadığı sürpriz mağlubiyetin ardından çabuk toparlanan bordo-mavililer, eleme turlarında karakter koyarak Antalya biletini cebine koydu. Özellikle grup aşamasından sonra yakaladığı skor gücü ve deplasman performansıyla kupanın en iddialı takımı olduğunu bir kez daha kanıtlayan Trabzonspor'un finale kadar uzanan kupa serüveni şu şekilde gerçekleşti:

Grup Aşaması: A Grubu'na Alanyaspor karşısında aldığı 1-0'lık şok mağlubiyetle başlayan Trabzonspor, bu maçtan sonra vites yükseltti. Deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 gibi ezici bir skorla geçen Karadeniz ekibi, ardından Fethiyespor'u 3-0 ve Başakşehir'i gollü geçen maçta 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

Çeyrek Final: Karadeniz derbisinde Samsunspor ile eşleşen Trabzonspor, deplasmanda oynanan ve 0-0 biten 90 dakikanın ardından rakibini saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdırdı.

Yarı Final: Final öncesi son durakta Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşan bordo-mavililer, ilk yarısı golsüz geçilen zorlu deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı ve şampiyonluk için Konyaspor'un rakibi oldu.

KONYASPOR'UN FİNAL YOLU

TÜMOSAN Konyaspor, bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda adeta bir dev katili profili çizerek finale adını yazdırdı. Gruplardan itibaren bileği bükülmeyen Anadolu Kartalı, grup aşamasından bu yana oynadığı 6 maçın tamamını kazanırken, kalesinde sadece 1 gol görerek müthiş bir savunma başarısıyla Antalya biletini cebine koydu. özellikle eleme turlarında İstanbul'un iki devini saf dışı bırakarak büyük bir sükse yapan Konyaspor'un finale giden zorlu durakları şu şekilde gerçekleşti:

Grup Aşaması: B Grubu'nda fırtına gibi esen yeşil-beyazlılar; Antalyaspor'u 1-0, Bodrum FK'yı deplasmanda 2-1, Aliağa F.A.Ş.'yi 5-0 ve Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek grubu kayıpsız ve lider tamamladı.

Çeyrek Final: Kuranın en zorlu eşleşmelerinden birinde Fenerbahçe ile karşılaşan Konyaspor, sahasında sergilediği kusursuz savunma ve yakaladığı fırsatı değerlendirerek sarı-lacivertlileri 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Yarı Final: Final kapısında bu kez bir diğer dev Beşiktaş ile eşleşen Konyaspor, ilk maçın avantajıyla çıktığı rövanşta deplasmanda rakibini 1-0'lık skorla geçerek İstanbul hegemonyasına son verdi ve Kupa Beyi olduğunu kanıtlayarak finale adını yazdırdı.