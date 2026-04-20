Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, bir TV kanalına yaptığı açıklamada Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın sözlerine yanıt verdi.

"HAKEM HATALARINDAN EN ÇOK PUAN KAYBEDEN BİZİZ"

Hatipoğlu, "Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerden en çok muzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan 72 saat geçti, hâlâ insanlar neden iptal edildiğini anlamadı. Dolayısıyla ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Futbol konuşmak lazım. Sahada konuşmak lazım. Hepimiz bir arada, birlikte Galatasaray'ın gerçek gücünü ortaya koyacağız. Son sözüm de kenetlenin başka Galatasaray yok." sözlerini sarf etti.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

"Hakemlerden memnun olan bir takım var mı, sonucu etkilenmeyen bir maç var mı? Bir takım hariç! Bunu değerlendirirseniz, ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz."