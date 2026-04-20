Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda RAMS Başakşehir maçında forma giyen oyuncularımız rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncularımız ise ısınmanın ardından rondo, pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Takımımız hazırlıklarına salı günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.