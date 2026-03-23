Yayın Tarihi: 23.03.2026 - 11:48Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 - 11:49
Trabzonspor'un orta saha ve defans oyuncularına yaptığı yatırımlar karşılık buluyor. Bordo-mavili ekip görece düşük bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı isimlerden yüksek kar elde edebilir. Fırtına daha geçtiğimiz sezonda da 2 milyon Euro'ya transfer edilen Pedro Malheiro'yu 7 milyon Euro'ya satmış ve önemli kar elde etmişti.
BEKLENTİLER YÜKSEK
Orta sahada Oulai 5 milyon euro'ya transfer edildi; ancak Trabzonspor oyuncudan 40-50 milyon euro civarında bonservis beklentisi içerisinde. Folcarelli de sadece 1 milyon euro'ya alındı. Fransız futbolcu da önemli paralara satılabilir.