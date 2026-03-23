Geçen sezonu 36 maç sonunda 51 puanla tamamlayan bordo-mavili takım, bu sezon 27. haftada 60 puana ulaşmayı başardı - Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021Geçen sezon 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet elde ederek 51 puanla ligi 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor.

Karadeniz ekibi, 27 hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 60 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, geçen sezon lig sonundan 9 puan daha fazla toplamayı başardı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor.

Şampiyonluk yaşadığı sezonun 27. haftasını 66 puanla lider kapatan Karadeniz ekibi, sonraki sezonlarda bu istatistiğin uzağında kaldı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 44 puanla 6'ncı, 2023-2024'te 46 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 2024-2025 sezonunun aynı döneminde ise 36 puanla 10. sırada yer bulabildi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da 27. hafta sonunda 60 puanla 3. sırada yer alarak, son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.

ZİRVEYLE FARKI 1 PUANA İNDİRME ŞANSI

Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü ağırlayacağı lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirecek.

Bir maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım karşısında şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu dönemin ardından ilk kez böyle bir fırsat yakaladı.

Aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada haftaya girecek Karadeniz ekibi, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanacak.