Trabzonspor, yeni sol bek transferi için İtalyan kulübü Parma ile Mathias Løvik konusunda el sıkıştı.

Sol bek takviyesi için listesine birçok isim ekleyen Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaştı.

Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, İtalyan kulübü Parma ile Mathias Løvik konusunda el sıkıştı. İki kulüp arasındaki görüşmelerde yeşil ışık yakıldı ve prensip anlaşmasına varıldı.

22 yaşındaki Norveçli oyuncu, hem sol bek hem de kanat bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında Molde'den Parma'ya 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Løvik, İtalyan ekibiyle çıktığı 12 resmi maçta 1 asistlik performans sergiledi.