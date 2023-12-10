Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 2 maçtır kazanamayan bordo-mavililer, bu maçtan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, N'Koulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Onuachu.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Gaziantep FK ile zorlu bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe maçta süre alamayacak. Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor. Kayserispor karşılaşmasında forma giyinemeyen Mendy, Gaziantep FK deplasmanında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

16. RANDEVU

Fırtına ile Gaziantep FK daha önce 15 defa karşı karşıya geldiler. Bordo-mavililer 11 defa galip geldi. 4 mücadelede ise şeitlik bozulmadı. Fırtına bu mücadelelerde rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Kalesinde ise 9 gol gördü.