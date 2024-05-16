Transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Trabzonspor, takıma yapacağı takviyelerin yanı sıra genç isimleri de listesinde bulunduruyor. Bordo-mavililer 19 yaşındaki Polonyalı oyuncu Lukasz Gerstenstein'i yakın takibe aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da transfer çalışmaları büyük bir titizlilikle yürütülüyor. Birkaç futbolcu ile imza aşamasına gelen Fırtına, yüksek potansiyelli genç oyuncular ile de görüşmelere başladı.

GENÇ BEKE YAKIN TAKİP

Takvim'in haberine göre bordo mavililerin scout ekibi, Polonya 1. Lig takımlarından Slask Wroclaw'ın 19 yaşındaki Polonyalı sağ beki Lukasz Gerstenstein'i takibe aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç yeteneğin durumunun yakından izlendiği ve yapılacak asıl takviyelerin ardından boşluk oluşması halinde değerlendirileceği öğrenildi. Futbolcu, sağ bek, sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor.

4 GOLE KATKI YAPTI

Gerstenstein'da yeni bir sayfa açmak istediği belirlendi. Bu sezon Mielec'te kiralık oynayan futbolcu, 22 maçta 2 gol, 2 asist üretti. 500 bin Euro değerindeki yıldız 109 maçta 5 gol, 7 de asist üretti.