Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan, TRT Radyo'suna konuştu ve "Şu an itibariyle 4 oyuncu transferi tamamlandı. 3 oyuncu daha ekleyebiliriz. Bu haftada bir oyuncuyla görüşeceğiz" dedi. Onuachu'nun takımda kalmasını istediklerini belirten Doğan, "Onuachu'nun kalması için 15 milyon euro isteniyor. Kiralamaya sıcak bakmıyorlar. Pepe ve Orsic için hocamızın raporunu bekleyeceğiz. Sezon ortasında aldığımız kötü sonuçlar hayatımın en zor günleriydi. Onuachu'nun milli takıma çağrılmasını beklemiyorduk. Pepe ise sakatlıklar sonrası milli takıma çağrıldı. Eleştirilere açığız, ancak herkesin desteğine ihtiyacımız var. Kendi iç çatışmalarını bırakmalıyız" dedi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Paul Onuachu'nun bonservisi dudak uçuklattı!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Paul Onuachu için harekete geçse de; İngiliz kulübü Southampton 15 milyon Euro bonservis talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.05.2024- 06:40