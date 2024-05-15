Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan, TRT Radyo'suna konuştu ve "Şu an itibariyle 4 oyuncu transferi tamamlandı. 3 oyuncu daha ekleyebiliriz. Bu haftada bir oyuncuyla görüşeceğiz" dedi. Onuachu'nun takımda kalmasını istediklerini belirten Doğan, "Onuachu'nun kalması için 15 milyon euro isteniyor. Kiralamaya sıcak bakmıyorlar. Pepe ve Orsic için hocamızın raporunu bekleyeceğiz. Sezon ortasında aldığımız kötü sonuçlar hayatımın en zor günleriydi. Onuachu'nun milli takıma çağrılmasını beklemiyorduk. Pepe ise sakatlıklar sonrası milli takıma çağrıldı. Eleştirilere açığız, ancak herkesin desteğine ihtiyacımız var. Kendi iç çatışmalarını bırakmalıyız" dedi.