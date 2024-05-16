Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile deplasmanda üçüncülük için mücadele verecek olan Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan önde bulunuyor. Karadeniz ekibi sahadan galibiyetle ayrılması halinde sıralamadaki yerini ligin bitimine 1 hafta kala garantileyecek.

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ise İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı performans sergiledi. Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavililer bugüne dek İstanbul temsilcileriyle dış sahada 21 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, 13 galibiyet ve 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

DEPLASMANDA 4 YENİLGİ

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 4 maçta yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, söz konusu mücadelelerde Başakşehir'e 3-1, Fatih Karagümrük'e 4-1, Galatasaray'a 2-1 ve Beşiktaş 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'un, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 21 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

2020-2021 Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor 2

2020-2021 Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

2020-2021 Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1

2020-2021 Kasımpaşa:1 - Trabzonspor: 2

2020-2021 Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1

2021-2022 Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1

2021-2022 Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

2021-2022 Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 2

2021-2022 Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2

2021-2022 Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1

2021-2022 Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1

2022-2023 İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2

2022-2023 Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1

2022-2023 Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2

2022-2023 Fatih Karagümrük: 4 - Trabzonspor: 1

2022-2023 Galatasaray: 2 - Trabzonspor 2-1

2023-2024 Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0

2023-2024 Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 3

2023-2024 İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 3 (Hükmen)

2023-2024 Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

2023-2024 Pendikspor: - Trabzonspor: 2