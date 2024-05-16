Forvet transferi için alternatif arayışlarına giren Trabzonspor'un Fransa ekibi Lorient forması giyen Mohamed Bamba'yı gündemine aldığı iddia edildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Trabzonspor 25 yaşındaki santrfor için nabız yokladı. Ligue 1'de küme düşen Lorient'in, Fildişi Sahilli oyuncuyu maliyeti nedeniyle satmak istediği ifade edildi. Ara transfer döneminde Avusturya ekibi Wolfsberger'den 5 milyon euro'ya Lorient'e transfer olan Bamba, Ligue 1'de 15 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı. Ancak performansı takımı kümede tutmaya yetmedi