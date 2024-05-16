Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 16 Mayıs 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

16 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Mayıs Perşembe 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,19 (Alış) - 32,20 (Satış)

EURO: 35,13 (Alış) - 35,21 (Satış)

STERLİN: 40,67 (Alış) - 40,88 (Satış)

1 DOLAR = 32,20 TL

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👉16 Mayıs Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.477,10

Gram altın satış: 2.477,54

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.011,00

Çeyrek altın satış: 4.092,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.021,00

Yarım altın satış: 8.184,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.968,00

Tam altın satış: 16.293,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.306,00

Cumhuriyet altını satış: 16.553,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.463,00

Ata altın satış: 16.718,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Mayıs Perşembe günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.