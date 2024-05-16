Çorum FK ile Kocaelispor, Trendyol 1. Lig paly-off turunda karşı karşıya gelecek. Galip takımın yarı finale yükseleceği maç TRT ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. İzmir bölgesi hakemi Emre Kargın'ın yöneteceği maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çorum FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çorum FK - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çorum FK ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum FK - Kocaelispor maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Çorum FK - Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE

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