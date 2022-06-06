TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Boateng için cevap bekliyor! İşte yapılan teklif...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Boateng için cevap bekliyor! İşte yapılan teklif...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavili ekibin gündemindeki isimlerden birisi Jerome Boateng. Fırtına, Alman savunmacı için teklifini yaptı ve kulübünden cevap bekliyor. İşte Trabzonspor'un teklifi ve öne çıkan detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 10:06