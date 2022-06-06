Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında mücadele edecek.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Boateng için cevap bekliyor! İşte yapılan teklif...
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavili ekibin gündemindeki isimlerden birisi Jerome Boateng. Fırtına, Alman savunmacı için teklifini yaptı ve kulübünden cevap bekliyor. İşte Trabzonspor'un teklifi ve öne çıkan detaylar...
Bordo-mavili ekip yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takımdaki eksik mevkilere takviye yapılacak.