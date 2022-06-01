TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı yönetiminde harika bir sezon geçiren ve Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel kadro kurmak ve tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyor. sağ bek transferi, forvet transferi, stoper transferi yapmak isteyen Fırtına'da yıldız isimler gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Sezonda adeta Fırtına gibi esen Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.

Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç ve dış transferde adımlarını şimdiden atıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç elde etmek isteyen Trabzonspor, yıldız isimleri gündemine aldı. Abdullah Avcı, özellikle deneyimli isimleri kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler ve detayları...

İŞTE TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİ

GIORGOS MASOURAS

Son şampiyon, Nwakaeme'nin sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kanat pozisyonu için yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Bu bağlamda Fırtına, gündemine Yunan milli takımından, Bakasetas'ın da arkadaşı olan Masouras'u gündemine almıştı. Trabzonspor, Masouras için kulübü Olympiakos ile görüşmelerde bulunurken, bonservis pürüzü çıktı.

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HADZIAHMETOVIC VE ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bordo-mavililer, Konyaspor'un iki oyuncusu Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı'ya talip oldu.

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JEROME BOATENG

Trabzonspor yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyor. Trabzonspor'un Lyon'un dünyaca ünlü stoperi ile ilgilenmesi büyük heyecan oluşturdu. Abdullah Avcı da tecrübeli futbolcu ile ilgili kararını yönetime iletti.

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CRISTIAN TELLO

Geçen sezon da Fırtına'nın transfer listesinde bulunan İspanyol futbolcu, Real Betis'ten ayrıldı ve şu an boşta. Barcelona kökenli olan yıldız, iki kanatta da oynuyor. Trabzonspor yıldız futbolcu için yeniden devreye girdi.

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