Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, transferde atağa kalktı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya Masouras transferinde kötü haber! O teklif reddedildi
Süper Lig lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavili takımın hedefindeki yıldızlardan Masouras'ta flaş bir gelişme yaşandı. Fırtına, Masouras için kulübü Olympiakos ile görüşmelerde bulunurken, bonservis pürüzü çıktı. İşte detaylar...
Fırtına, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor.
Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.