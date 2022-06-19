Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli rol oynayan isimlerden birisi olan Abdülkadir Ömür'e talipler artıyor. İspanyol basını, iki La Liga ekibinin milli futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Stefano Denswil ile sözleşme imzalayarak transfere hızlı bir giriş yapan bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür'ün talipleri artıyor.

Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla adeta küllerinden yeniden doğan ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan 22 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.

MONCHI DEVREDE

Daha önce İngiliz devi Manchester City'nin 23 milyon Euro önerdiği yıldız oyuncuya Real Betis ve Sevilla talip oldu. İspanyol basınında çıkan haberde Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi'nin Abdülkadir'i takıma kazandırmak için harekete geçtiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 38 maçta görev alan Abdülkadir Ömür, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.