Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor, Olimpik Lyon'da forma giyen Jerome Boateng'i alarak yılın transfer bombasını patlatmak istiyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı'nın Boateng ısrarı!
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi transferde hareketlilik başladı. Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden yönetim Alman stoper Jerome Boateng için harekete geçti. İşte transferdeki son detaylar... (TS spor haberleri)
Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor, Olimpik Lyon'da forma giyen Jerome Boateng'i alarak yılın transfer bombasını patlatmak istiyor.
33 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Fransız ekibi ile yapılan resmi görüşmelerde çok ciddi mesafe kat edildiği dile getiriliyor.
Fotomaç'ın derlediği habere göre kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan dünyaca ünlü savunmacı için bordo- mavili taraftarlar da harekete geçmiş durumda.