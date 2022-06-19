Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da sezonun parlayan isimlerinden birisi de Bakasetas'tı. Yunan orta saha için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin devrede olduğu biliniyordu. Bakasetas için en güçlü talip konumunda bulunan Fiorentina ise kesenin ağzını açtı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler bir yandan da gelen tekliflerde. Bordo-Mavililer'in geçen sezona damga vuran yıldızlarına Avrupa'dan ciddi öneriler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bakasetas için İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina, Fırtına'nın kapısını çaldı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TRANSFER BİTEBİLİR

Fanatik'in haberine göre; Çizme ekibi, Yunan futbolcuya 6 milyon euro bonservis önerdi. Trabzonspor Yönetimi ise kapıyı 10 milyon eurodan açtı. İtalyanlar, Bakasetas'ı takıma kazandırmayı çok istiyor. Bu nedenle transferin 8 milyon euroya bitme ihtimali oldukça yüksek. Transferin birkaç gün içerisinde bitmesi bekleniyor.

YÖNETİME CAZİP GELDİ

Özellikle geçen sezonun ikinci bölümünde beklentilerin uzağında bir performans ortaya koyan Bakasetas, Abdullah Avcı'yı bu bölge için arayışa itmişti.Deneyimli teknik adamın yeni sezon planlamasında çok önemli bir rolü bulunmayan Bakasetas için gelen teklif, yönetim açısından da son derece cazip karşılandı. 8 milyon euroluk satış gerçekleşirse, Trabzonspor bu parayı da transfer bütçesine ekleyerek elini güçlendirecek.