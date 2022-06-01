TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına Cristian Tello'dan vazgeçmiyor!

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Trabzonspor'da transferde hareketlilik başlıyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme ile henüz sözleşme yenilenmemesinin ardından kanatta oynayabilecek isim arayışları devam ediyor. Buna göre daha önce gündeme gelen yıldız futbolcu yeniden ön plana çıktı. İşte o isim ve detaylar...(TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 06:40