Şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına Cristian Tello'dan vazgeçmiyor!
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Trabzonspor'da transferde hareketlilik başlıyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme ile henüz sözleşme yenilenmemesinin ardından kanatta oynayabilecek isim arayışları devam ediyor. Buna göre daha önce gündeme gelen yıldız futbolcu yeniden ön plana çıktı. İşte o isim ve detaylar...(TS spor haberleri)
Şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun resmen açıkladığı gibi 4 mevki için 12 futbolcu ile temas halinde olan Karadeniz devi, geçen sezon da istediği Cristian Tello ile de görüşüyor.
Sözleşmesi sona eren Nwakaeme'nin yerine sol kanada futbolcu takviyesi planlayan bordo-mavililer, 30 yaşındaki İspanyol futbolcuya yöneldi.