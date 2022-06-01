Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'un iki yıldızının peşinde!
Süper Ligm şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen bordo mavili ekip, Konyaspor'da yıldızı parlayan 2 futbolcu için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...
Grup aşamasına kalmayı hedefleyen bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Fırtına, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda operasyonlara devam ederken gündemine iki sürpriz ismi daha aldı.