Trabzonspor bir taraftan dış transfer çalışmaları devam ederken bir taraftan da iç transferde bazı oyuncularla sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Djaniny kararı! Sözleşmesi...
TRABZONSPOR HABERERİ - Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor'da sergilediği performansla ve göstermiş olduğu profesyonellikle göz dolduran Djaniny için yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Al Hilal kulübünün kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Djaniny'yi, Abdullah Avcı bırakmak istemiyor.
Takvim'in haberine göre; Yönetim kurulu da gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuya bu nedenle yeni bir sözleşme uzatma teklifi yaptı.