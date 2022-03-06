Oyuncuları strese sokmamak için hazırlıkları diğer maçlardan farklı tutmayan Avcı, "Kazanırsak da kaybedersek bizim için sadece 3 puanlık bir maç. Ama bu galibiyetin anlamı elbette farklı olacak. Kazanacak güce sahibiz. Çıkıp kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnanarak oynayın. Herkes arkadaşının eksiğini kapatmak için ekstra mücadele etsin" dedi.