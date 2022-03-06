Trabzonspor derbi stratejisini belirledi, maç saatini bekliyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet planını kanatlar üzerine yaptı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Kadıköy deplasmanında! İşte muhtemel 11'i
Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kadrosunda birçok oyuncusu eksik olan bordo-mavililer Kadıköy'den 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...
Ataklarda toplar en çabuk şekilde bu bölgede oynayacak Anthony Nwakaeme ile Edin Visca ile buluşturulacak. Sonrasında Andreas Cornelius'a servis edilecek.
Bakasetas da arkada konumlanıp, sekecek topları kaparak sert şutlarla gol arayacak. Orta sahada hakimiyeti ele geçirme görevi ise Berat Özdemir ile Manolis Siopis ikilisinde olacak.