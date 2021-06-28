Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth'tan Trabzonspor'a iyi haber! Leipzig'den flaş karar
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da gol kralı olan ve buradan Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth, Bundesliga'da bekleneni veremedi. Fırtına'nın geri dön çağrılarına henüz olumlu bir dönüş yapmayan Norveçli oyuncu için, Alman kulübü flaş bir karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig Kulübü, Manchester City'nin U23 takımında oynayan Lucas Nmeche'yi transfer etmek istiyor.
Leipzig, bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Alman ekibi, Lucas Nmeche'yi transfer etmesi halinde Sörloth'u kiraya verecek. Bu konuda en istekli takım ise Trabzonspor. Üstelik kiralama ya da satın alma konusunda öncelik bordo-mavili kulübe ait. Alman basınının gündemini bir kez daha Trabzonspor ve Alexander Sörlöth haberleri süslemeye başladı.
Alman medyası, Leipzig Kulübü'nün, Manchester City U23 takımında oynayan lucas Nmeche'yi transfer etmek için girişimleri hızlandırdığını yazdı. Yapılan haberlerde Lepipzig'in Lucas Nmeche için City'ye 10 milyon Euro teklif ettiğini, İngiliz ekibinin de bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi. Leipzig'in kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki Lucas Nimeche geride kalan sezonu kiralık olarak Anderletch'te geçirdi. Genç forvet, Belçika'da 21 gol 3 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Leipzig cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Almanlar flaş bir iddiada daha bulundu.
Yapılan haberlerde, "Alexander Sörloth kampa çağrıldı ancak Leipzig'de kalma şansı artık yok gibi. Büyük ihtimalle Norveçli oyuncu kiralık olarak gönderilecek. Eski kulübü Trabzonspor Alexi çok istiyor" yorumu yapıldı. 25 yaşında olan Sörloth'un Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli forvet geride kalan sezon Alman ekibinde 37 maçı çıktı, 6 gol attı 3 asist yaptı.
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