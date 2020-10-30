Trabzonspor Kasımpaşa karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, bu sezona ise iyi başlayamadı. Birçok yıldızını kaybeden bordo-mavili ekipte istenen sonuçlar gelmedi. İlk altı haftada sadece bir galibiyet alan ve beş puan toplayabilen Karadeniz devi, beklentilerin altında kaldı. Fırtına, bugün Kasımpaşa'yı yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor. İşte muhtemel 11'ler...

Teknik adam tartışmaları arasında Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda teknik direktör Eddie Newton, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda mutlaka üç puan almaları gerektiğini söyledi.

BİR GALİBİYET YETER

Oyuncularını da uyaran İngiliz hoca, "Savaşmamız şart. Mücadelemizin kalitesini taraftarlarımıza izlettirmemiz lazım. Bunun için sizden yüzde yüzünüzü sahada vermenizi istiyorum" ifadelerini kullandı. 48 yaşındaki hoca şöyle devam etti: "İstediğimiz sonuçları alamadığımız için öz güven kaybı yaşıyoruz. Bu, her takımın yaşayacağı bir durum. Öz güven kaybı yaşanması normal. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Yapmamamız gereken hataları yapıyoruz. Doğru yoldayız. Bir galibiyet her şeyi değiştirir."

EN BÜYÜK KOZ BENIK AFOBE

Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 5 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, çok formda... Sıkıntılı geçirdiği geçen sezonun ardından Trabzonspor'da yeni bir sayfa açan ve tamamen futbola odaklanan 27 yaşındaki yıldız, hırslı görüntüsüyle hem teknik heyeti hem de yönetimi memnun ediyor. 3-1'lik Fenerbahçe mücadelesinde Fırtına'nın tek golünü kaydeden Afobe, daha önce Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 2 kez ağları sarsmıştı. Toplamda üç golü bulunan 1.83 boyundaki forvet, Kasımpaşa maçını sabırsızlıkla bekliyor.

SÖRLOTH İLE EŞİTLEMİŞTİ

Benik Afobe, ilk 6 haftalık performansıyla geçen sezonun flaş ismi Sörloth'u yakaladı. Üstelik bu periyotta Norveçli yıldızdan 1 maç eksik oynamasına rağmen... Sezonun ilk karşılaşması olan Beşiktaş derbisine transferi yetişmeyen Demokratik Kongolu santrfor, 2. haftadaki Denizlispor mücadelesiyle ilk kez formayı giymişti. 27 yaşındaki futbolcu bu süreçte toplam 3 gol atarken, Sörloth da geçen sezon 6 haftada 3 kez ağları havalandırmıştı.

TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bugün forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton'un, son oynanan Fenerbahçe derbisine göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet'in yerine Diabate'ye görev vermesi bekleniyor.

KIR ZİNCİRLERİNİ

Geride kalan altı maçta beş puan toplayan Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında oldukça başarısız bir tablo ortaya koydu. Beşiktaş'a 3-1, Başakşehir'e 2-0 Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen ve dokuz puan kaybeden Karadeniz devi, bugün Kasımpaşa'yı yenerek kötü gidişata son vermeyi planlıyor.

FIRTINA 10-5 ÖNDE

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

PARMAK OYNAMAK İSTİYOR

Covid nedeniyle yaklaşık 3 hafta takımdan ayrı kalan Abdulkadir Parmak, oldukça formda döndü. Antrenmanlarda hırslı olan Parmak, Newton'dan formayı almak istiyor. Parmak'ın yokluğunda üçlü orta sahayı deneyen 48 yaşındaki hocanın, orta saha futbolcusunun oynayabilecek seviyede olması durumunda ikili orta saha sistemine dönmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, MARLON, FLAVIO, BAKER, A. ÖMÜR, DIABATE, NWAKAEME, AFOBE

KASIMPAŞA: RAMAZAN, H.GJONAJ, TARKAN, SADIKU, HADDADI, TIRPAN, AYTAÇ, YUSUF, H.DINOVIC, HODZIC, KOITA

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