29 Ekim 2020, Perşembe

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FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim

5 Ekim'de sona eren yaz transfer ve tescil döneminde başta 4 büyükler Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yaptıkları takviyelerle takımlarını güçlendirdi. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan FIFA 21'de bu sezon ülkemize transfer olan birçok yıldızı puanı açıklandı. İşte o liste ve zirvedeki isim...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 18:28
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FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim

37- MONTERO (BEŞİKTAŞ)

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FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim

36- ADEMI (FENERBAHÇE)

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FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim

35- FATİH ÖZTÜRK (GALATASARAY)

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FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim

34- PLAZA (TRABZONSPOR)

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FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim

33- LEMOS (FENERBAHÇE)

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