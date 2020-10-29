FIFA 21'e göre Türkiye'nin en iyi transferleri belli oldu! İşte zirvedeki isim

5 Ekim'de sona eren yaz transfer ve tescil döneminde başta 4 büyükler Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yaptıkları takviyelerle takımlarını güçlendirdi. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan FIFA 21'de bu sezon ülkemize transfer olan birçok yıldızı puanı açıklandı. İşte o liste ve zirvedeki isim...